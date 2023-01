Geburtstagskind McDavid mit Doppelpack bei klarem Oilers-Sieg

via

via Sky Sport Austria

Starspieler Connor McDavid hat sich an seinem 26. Geburtstag mit zwei Treffern für seine Edmonton Oilers selbst beschenkt.

Der Kanadier führte seine Mannschaft in der NHL am Freitag (Ortszeit) zu einem klaren 7:1-Erfolg auswärts bei den San Jose Sharks. Der Jubilar bereitete zudem einen Treffer seines deutschen Sturmpartners Leon Draisaitl, der sein 600. NHL-Spiel absolvierte, vor. Mit 82 Punkten führt McDavid die NHL-Scorer-Liste deutlich vor Draisaitl an. McDavid hat sowohl die meisten Tore (37) erzielt als auch aufgelegt (45).

