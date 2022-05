Gedenkveranstaltung für Ivica Osim im Stadion Liebenau

Im Gedenken an Ivan Osim öffnet der SK Sturm am Mittwoch, den 4. Mai seine Stadiontore in Graz-Liebenau. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird ab 19:09 Uhr das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen erhellen.

„81 Lebensjahre durfte er erleben, 81 Minuten lang wird das Flutlicht leuchten“, erklärte der Club. Sturms Jahrhunderttrainer war am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag – ausgerechnet am Gründungstag des Clubs am 1. Mai – verstorben.

(APA)

Foto: SK Sturm