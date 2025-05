Gegner muss aufgeben: Ofner in Rom eine Runde weiter

Sebastian Ofner steht auch bei seinem zweiten ATP-Turnier nach über halbjähriger Verletzungspause in der zweiten Runde.

Der Steirer profitierte am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier in Rom von der Aufgabe des Spaniers Roberto Carballes Baena. Ofner hatte den ersten Satz klar dominiert und 6:3 für sich entschieden, ehe Carballes Baena zu Beginn des zweiten Satzes wegen Problemen in der linken Leiste aufgab. Ofner trifft nun auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Ofner, der sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gekämpft hatte, war der deutlich bessere Aufschläger und brachte sein Service im ersten Satz stets klar durch, während der Spanier oft zu kämpfen hatte. Österreichs Nummer eins (ATP 143) gelang gegen die Nummer 59 der Weltrangliste ein frühes Break zum 3:1 und holte sich den ersten Satz in 40 Minuten. Bei 40:40 im nächsten Game trat Carballes Baena dann verletzt ab.

Ofner gegen 16. der Weltrangliste

In Runde zwei des mit 8,055 Mio. Euro dotierten Sandplatzturniers bekommt es Ofner am Samstag mit dem Weltranglisten-16. Tiafoe zu tun. Gegen den US-Amerikaner hat der 28-jährige Steirer das bisher einzige Duell bei den US Open 2023 glatt verloren.

Ofner war nach seiner Verletzungspause (zwei Fersen-Operationen im Herbst) vor zwei Wochen in Madrid auf ATP-Tour-Level zurückgekehrt und dort in Runde zwei ausgeschieden.