Geheimtreffen! Real arbeitet an Mega-Transfer

Wird der beste Spieler der WM 2026 ein Königlicher? Real Madrid arbeitet intensiv an einer Verpflichtung von Rodri.

Nach Sky Sport Informationen fand am Dienstagnachmittag in einem Restaurant in Pozuelo de Alarcon bei Madrid ein Treffen zwischen Vertretern der Königlichen und den Beratern des spanischen Nationalspielers um Pablo Barquero statt.

Die Verantwortlichen von Real Madrid haben entschieden, Rodri zu einem ihrer absoluten Top-Transferziele zu machen. Der Mittelfeldstar von Manchester City gilt intern als Wunschlösung für das Zentrum der Zukunft.

Wie Sky Sport aus gut unterrichteten Kreisen rund um Real Madrid erfuhr, sind die Königlichen bereit, dem spanischen Welt- und Europameister einen Vertrag bis 2030 anzubieten. Der Verein arbeitet an einer Einigung mit der Spielerseite.

Rodri offen für Rückkehr nach Spanien

Rodri steht einem Wechsel nach Madrid grundsätzlich offen gegenüber. Nach mehreren Jahren in England will der 30-Jährige zurück in seine Heimat.

Der Rechtsfuß wechselte 2019 von Atletico zu Manchester City, entwickelte sich unter Pep Guardiola zu einem der prägenden Sechser des Weltfußballs und gewann 2024 den Ballon d’Or. Auch in diesem Jahr zählt er nach seiner starken WM, bei der er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, zu den Favoriten.

Manchester City kämpft um Verbleib

Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis zum Sommer 2027. Nach Sky Sport-Informationen liegt dem Spanier bereits seit mehreren Wochen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor.

Bislang konnten sich beide Seiten jedoch nicht auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einigen.

Noch keine Gespräche zwischen den Klubs

Während die Kontakte zwischen Real Madrid und dem Spielerlager intensiviert werden, haben bislang noch keine direkten Gespräche zwischen Real Madrid und Manchester City über einen möglichen Transfer stattgefunden.

Rodri zu Real? Dieses Thema wird zu den spannendsten Personalien dieses Transfersommers gehören.