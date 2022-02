Geleaktes Aufwärmtrikot von Real Madrid: Hässlich oder genial?

Das neue Aufwärmtrikot von Real Madrid wurde geleakt und sorgt für Aufsehen. Was sagt ihr zum auffälligen Design?

Das Heimtrikot von Real Madrid für die kommende Saison 2022/23 wurde genauso schon geleakt, wie das Auswärtsjersey der Königlichen. Beide Trikots warteten nicht mit allzu vielen Überraschungen auf. Footyheadlines hat nun aber auch das Aufwärmtrikot, in dem sich David Alaba & Co. nächstes Jahr vor den Heimspielen auf die Partien vorbereiten werden geleakt. Und das sorgt durchaus für Aufsehen, denn es ist vor allem eins: Bunt.

Stimmt ab: Wie findet ihr das Aufwärmtrikot von Real?





Das Trikot selbst ist schwarz, aber ist komplett mit Graffiti-Schriftzügen in weiß, blau und türkis bedeckt. Das Real-Logo ist zudem in orange gehalten. Das Graffiti-Muster ist nicht neu – dieses gab es bereits in der Vorsaison bei den blauen Auswärtstrikots der Königlichen. Aber damals war es nur dezent zu erkennen und nicht zu vergleichen mit dem deutlich ausgefallenerem Look bei den Aufwärmtrikots für 2022/23.

(skysport.de) / Bild: Footyheadlines