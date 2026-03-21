Gelungene Revanche: GAK feiert klaren Sieg bei WSG Tirol

Der GAK hat in der ADMIRAL Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Die Steirer setzten sich am Samstag in Innsbruck bei der WSG Tirol mit 5:1 durch, gewannen damit auch das zweite Spiel in der Qualifikationsgruppe und stießen vom vorletzten auf den dritten Platz vor. Die nun einen Punkt dahinter viertplatzierten Tiroler haben nach ihrer zweiten Niederlage in Folge nur noch fünf Zähler Luft zu Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

Die Grazer machten im Tivoli Stadion Tirol einen frühen Rückstand durch den achten Saisontreffer von Nikolai Baden Frederiksen (19.) wett. Jacob Italiano mit einem zum Teil sehenswerten Triplepack (23., 65., 85./Elfmeter) und Ramiz Harakate mit seinen Saisontoren acht (39.) und neun (58./Elfmeter) sorgten für die verdiente Wende. Damit revanchierte sich die Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer eindrucksvoll für die 0:2-Niederlage an selber Stelle vor zwei Wochen zum Abschluss des Grunddurchganges. In Graz hatten sich die beiden Teams davor 1:1 getrennt.

GAK-Trainer änderte Startelf nicht

Feldhofer schenkte jener Elf das Vertrauen, die zuletzt auch beim 2:0-Heimsieg gegen den WAC begonnen hatte. Bei den Tirolern gab es nach dem 1:2 bei Aufsteiger Ried auch nur eine Änderung, der zuletzt gesperrte David Kubatta kehrte in die Abwehr-Dreierkette zurück. Bei Matthäus Taferner und David Gugganig ging Coach Phillip Semlic kein Risiko ein, sie werden nach der Länderspielpause wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

Die Fans bekamen zwar wie erwartet eine zweikampfgeprägte Partie zu sehen, doch eher etwas überraschend ging es auch munter hin und her. Nach der ersten WSG-Chance durch Ademola Ola-Adebomi (10.) war es auf der anderen Seite Harakate, der vergab (13.). In diesem Rhythmus ging es vorerst weiter, wobei die Hausherren vorlegten. Baden Frederiksen zog aus rund 25 Metern mit links ab und traf. GAK-Tormann Franz Stolz sah nicht gut aus. Quasi im Gegenzug lief Harakate auf Adam Stejskal zu, scheiterte aber am Tormann der Tiroler (20.).

Italiano mit toller Schussqualität

Italiano machte seine Sache im Abschluss besser, sein sehenswerter Dropkick nach kurz abgewehrtem Kopfball von knapp außerhalb des Sechzehners schlug im Eck ein. Die Grazer blieben mutig, störten den Gegner früh und dominierten das Geschehen. Als Belohnung folgte nach einer perfekten Umschaltaktion samt tiefem Pass von Mathias Olesen auf Leon Klassen und dessen Pass in den Rückraum zu Harakate Tor Nummer zwei. Klassen (44.) und Alexander Hofleitner (45., 45.+1) ließen weitere gute Möglichkeiten aus.

Diesen Schwung nahmen die Gäste in die zweite Hälfte mit, in der ein Eingriff vom VAR für die endgültige Entscheidung sorgte. So gab es nach einem Foul von Johannes Naschberger an Thorsten Schriebl zurecht Elfmeter, den Harakate sicher verwertete. Auch Italiano avancierte noch zum Mehrfach-Torschützen, sein Abschluss ähnelte dem ersten, nur war er diesmal aus rund 20 Metern volley und dadurch noch etwas schöner. Hofleitner scheiterte noch an der Stange (69.). Einmal trafen die Gäste trotzdem noch. Nach einem Handspiel von Jamie Lawrence gab es einen weiteren Strafstoß, den Italiano lässig verwertete.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Nikolai Baden Frederiksen (32.)

1:1 Jacob Italiano (23.)

1:2 Ramiz Harakaté (39.)

1:3 Ramiz Harakaté (58./Elfmeter)

1:4 Jacob Italiano (65.)

1:5 Jacob Italiano (85./Elfmeter)

(APA) / Beitragsbild: GEPA