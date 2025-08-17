Gelungener Saisonauftakt! Arsenal schlägt United im Old Trafford

Der FC Arsenal hat einen gelungen Start in die Premier-League-Saison gefeiert. Die Gunners siegten im Topspiel des ersten Spieltags bei Manchester United dank eines Treffers des Italieners Riccardo Calafiori mit 1:0 (1:0).

Auf der Gegenseite gab Stürmer Benjamin Sesko sein Debüt für United, der Ex-Salzburger war vor rund einer Woche für bis zu 85 Millionen Euro vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig zu den Red Devils gewechselt. Nach seiner Einwechslung in Minute 65 konnte Sesko kaum Akzente setzen.

Vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel entwickelte sich ein temporeiches Spiel, Calafiori erzielte nach einer Ecke aus kurzer Distanz (13.) die Führung für das Team von Mikel Arteta. Auf der Gegenseite traf Patrick Dorgu (30.) mit einem satten Linksschuss nur den Pfosten. United drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, belohnte sich aber nicht.

(SID) / Bild: Imago