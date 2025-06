Gelungener Start: Spanien siegt zum Auftakt der U21-EM

Spaniens Fußballer haben die U21-EM in der Slowakei mit einem mühevollen Favoritensieg eröffnet. Der Rekord-Europameister rang am Mittwochabend Gastgeber Slowakei mit 3:2 (2:0) nieder, dabei verspielten die Spanier eine 2:0-Führung. Cesar Tarrega (90.) vom FC Valencia sorgte kurz vor Schluss doch noch für den erfolgreichen Auftakt.

Marc Pubill (16.) und Mateo Joseph (18.) hatten die anfangs starken Spanier in Führung gebracht. Die Slowakei, mit Holstein Kiels Verteidiger Dominik Javorcek in der Startelf, kam nach der Pause aber ebenfalls in kurzer Zeit zurück. Samuel Kopasek (48.) und Tomas Suslov (53.) per Foulelfmeter glichen das Spiel aus, Spanien rannte in der Folge an und belohnte sich spät. Damit steht vorerst die Führung in Gruppe A.

Aus den vier Vierergruppen erreichen die jeweils zwei besten Teams das Viertelfinale. Das Endspiel steigt am 28. Juni in der Hauptstadt Bratislava.

(SID) Foto: Imago