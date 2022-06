„Gemeinsam für ein Lächeln“ – 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele eröffnet

via

In Gegenwart von mehr als 4.500 Aktiven, Betreuern und Freiwilligen hat Bundespräsident Alexander van der Bellen am Freitag in der Oberwarter Messehalle die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele eröffnet. Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Vizekanzler Werner Kogler waren bei der Zeremonie dabei.

„Gemeinsam für ein Lächeln“ lautet das Motto der Sommerspiele 2022. Und ein Lächeln sah man bei der Eröffnungsfeier ganz besonders oft.

Nicht weniger als über 4.500 SportlerInnen, TrainerInnen, Volunteers und Gäste aus Österreich waren zur würdigen Eröffnungsfeier gekommen und sie erlebten einen stimmungsvollen und berührenden Abend, ganz im Zeichen der Inklusion.

