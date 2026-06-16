„Genau hier will ich sein“: Rüdiger verlängert in Madrid

Bei der Fußball-WM ist Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft nur noch zweite Wahl – bei Real Madrid allerdings bleibt er das Fundament der Abwehr. Der spanische Rekordmeister verkündete am Dienstag die Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrages mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027.

Für Real hat Rüdiger in der vergangenen Saison wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele absolviert, aber war er fit, dann war er auch gesetzt. Anders sieht es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aus: Rüdiger, 83-maliger Nationalspieler, ist beim DFB-Team erster Ersatz für die Stamm-Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayern München) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Gegen Curacao (7:1) zum WM-Auftakt wurde er in der 73. Minute eingewechselt.

Real gab die Vertragsverlängerung in einem schmucklosen Dreizeiler bekannt. Rüdiger war 2022 vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt, für die Königlichen machte er seitdem 182 Pflichtspiele und gewann fast alles, was es zu gewinnen gibt: die Klub-WM, die Champions League, die spanische Meisterschaft, den Pokal.

Nun allerdings, schrieb er bei Instagram, wolle er helfen, Real aus einer schwierigen Phase zu führen. „Ich bin hier noch nicht fertig“, betonte Rüdiger, „mehr als alles andere“ sei seine Vertragsverlängerung „ein Bekenntnis dazu, gemeinsam mit meinen Teamkollegen die Wende zu schaffen“. Die Rückschläge waren „eine Prüfung, aber genau hier will ich sein“.

Dass einige Menschen ihn nach seinen Verletzungen abgeschrieben hätten, habe ihn „nur noch mehr motiviert. Also danke dafür. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen liebe – ich wachse an ihnen. Wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, und wir werden das gemeinsam überwinden.“

Real war in einem chaotischen Saisonfinale mit acht Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona Tabellenzweiter geworden. In der Champions League scheiterte das Star-Ensemble im Viertelfinale spektakulär an Bayern München. Zur neuen Saison kehrt José Mourinho als Trainer zurück.

(SID) / Foto: IMAGO