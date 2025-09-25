Genk-Legionäre & Aston Villa im Einsatz: Die Europa League HEUTE LIVE bei Sky!

Am Europa-League-Donnerstag unter anderem Aston Villa gegen Bologna und Tobias Lawal mit KRC Genk bei den Glasgow Rangers live & exklusiv bei Sky

Die Sky-Experten in der UEFA Europa League : Thomas Silberberger am Donnerstag

Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv

Der Donnerstag in der UEFA Europa League mit Aston Villa gegen Bologna sowie Glasgow Rangers gegen KRC Genk und Tobias Lawal live bei Sky Sport Austria!

Am Donnerstag kommt es in England zum Duell zwischen Aston Villa und dem FC Bologna. Beide Teams waren in der vergangenen Saison noch in der Königsklasse aktiv und treffen nun in der UEFA Europa League aufeinander. Wer kann das Auftaktmatch für sich entscheiden? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich ist Tobias Lawal mit seinem neuen Verein KRC Genk in Schottland bei den Glasgow Rangers zu Gast. Der ehemalige LASK-Torhüter will mit seinem Team erfolgreich in die Gruppenphase starten und den schottischen Traditionsklub bezwingen. Ob das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Außerdem zeigt Sky am Donnerstag ab 18:30 Uhr die Spiele OSC Lille – Brann Bergen und Go Ahead Eagles – FCSB Bukarest, sowie ab 21:00 Uhr VfB Stuttgart – Celta Vigo, FC Utrecht – Olympique Lyon, Young Boys Bern – Panathinaikos Athen und Ferencvaros Budapest – Viktoria Pilsen. Die Original Sky Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1.

Sky-Anchor Michael Ganhör stimmt die Fans ab 18:30 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Thomas Silberberger auf einen spannungsgeladenen Spieltag ein.

Die Sky Live-Spiele des 1. Spieltags der UEFA Europa League Ligaphase:

Die UEFA Europa League am Donnerstag

18:30 Uhr

OSC Lille – Brann Bergen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Go Ahead Eagles – FCSB Bukarest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:15 Uhr

Aston Villa – FC Bologna mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

VfB Stuttgart – Celta Vigo live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Glasgow Rangers – KRC Genk live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

FC Utrecht – Olympique Lyon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Young Boys Bern – Panathinaikos Athen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Ferencvaros Budapest – Viktoria Pilsen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1!

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

