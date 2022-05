„Genug ist genug!“ Bachmann launcht Social Media-Plattform gegen Hass im Netz

Daniel Bachmann geht unter die Appentwickler! Gemeinsam mit seinem Team launcht der ÖFB-Torhüter „OPON„, eine Social Media-App, die Beleidigungen, Morddrohungen und anderen Hass im Netz einen Riegel vorschieben will.

„Ich habe einige Morddrohungen im vergangenen Jahr erhalten, eine auch an meine Kinder. Das ist alles andere als schön. Die Leute denken, dass wir solche Nachrichten nicht sehen wenn wir sie bekommen. Wir sehen sie und es tut weh. Es muss sich etwas ändern und hoffen, dass sich das mit der Plattform ändert“, sagt Bachmann im Gespräch mit Sky Sports News.

Daniel Bachmann is launching a new social media platform which offers blue-chip interaction, in exchange for users verifying their identity. 📲

The crowd-funded app has got the support of the PFA and the Premier League. 🤝 pic.twitter.com/zO0kusGhfi

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2022