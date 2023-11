Gerüchte um Red Bull! Alonso reagiert

Es beginnt mit einem Internet-Post, in dem nicht mal sein Name genannt wird. Danach entwickelt sich eine Dynamik und das Gerücht, Fernando Alonso könnte zu Red Bull gehen. Der Spanier ist sauer.

Manchmal wird es abenteuerlich. In diesem Fall sogar für einen erfahrenen Formel-1-Piloten wie Fernando Alonso zu abenteuerlich. Es habe ihm keinen Spaß bereitet, ließ der 42 Jahre alte Spanier am Donnerstag im Formel-1-Fahrerlager von Sao Paulo verlauten und kündigte an: „Ich werde dafür sorgen, dass es Konsequenzen hat.“ Was genau Alonso damit meinte, wollte er dann nicht mehr ausführen.

Es begann mit dem Internet-Post eines Journalisten, dass dieser ein Gerücht im Fahrerlager gehört habe, das er selbst nicht glauben wolle. Keine weiteren Details, auch keine Namen. Dafür befeuerte die Nationalität des Medienschaffenden die Fantasie anderer: Er ist Spanier, wie auch Alonso, der zweimalige Formel-1-Weltmeister. Nach einem berauschenden Saisonbeginn müht er sich derzeit im Aston Martin aber nur noch ab und dürfte auch nicht mehr allzu viele Saisons in der Motorsport-Königsklasse vor sich haben.

Alonso neuer Teamkollege von Verstappen? Zweifelhaft!

Also nahmen die Spekulationen Fahrt auf – und wie. Alonso könnte doch zu Red Bull wechseln und den dort massiv schwächelnden Mexikaner Sergio Pérez ersetzen, dessen Verbleib trotz Vertrags auch fürs nächste Jahr durchaus angezweifelt werden darf. „Ich hoffe, dass es ein Gerücht bleibt und keine News wird“, schrieb der spanische Journalist einen Tag nach seinem ersten Post bei X, ehemals Twitter.

Dass Red Bull angesichts eines nur wartenden Daniel Ricciardo, der gerade (noch) für das Schwester-Team AlphaTauri fährt, einen wie Alonso holt – äußerst zweifelhaft. Dass Red Bull ein Alpha-Tier wie Alonso, der zwar gemäßigter scheint als früher, einem dreimaligen Weltmeister Max Verstappen an die Seite stellt, ist nicht weniger zweifelhaft. Selbst wenn der Gedanke an diese Fahrerpaarung über alle Spekulationen hinaus spannend wäre.

(dpa)

