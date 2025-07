Gesundheitliche Gründe: KAC-Spieler Bischofberger beendet Karriere

Der langjährige KAC-Stürmer und Nationalteamspieler Johannes Bischofberger muss seine aktive Laufbahn mit 31 Jahren aus gesundheitlichen Gründen beenden. Seine in den vergangenen Jahren erlittenen Verletzungen würden Eishockey auf höchstem Niveau für ihn nicht mehr länger gefahrlos möglich machen, teilte der KAC am Montag mit. Auf Anraten von Ärzten zog der Vorarlberger, der in den vergangenen Jahren mehrere Gehirnerschütterungen hatte, daher den Schlussstrich.

Es tue „doppelt weh, dass ich die Entscheidung, Schluss zu machen, nicht ganz aus eigenen Stücken treffen kann, sondern ich die Situation so zu akzeptieren habe“, sagte Bischofberger, der die vergangenen neun Jahre das Trikot der „Rotjacken“ getragen hatte. „Danke an das Ärzteteam, in dem über die Jahre viele Personen daran mitgewirkt haben, dass ich mehrfach den Weg zurück aufs Eis schaffen konnte.“ Bischofberger war Teil der Meistermannschaften 2018/19 und 2020/21. Nun warte „ein neuer Lebensabschnitt“, sagte er. „Man wird sicher von mir hören.“

(APA)

Beitragsbild: GEPA