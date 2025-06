Gesundheitliche Probleme: Kyrgios muss Rasensaison abhaken

Rückschlag für Nick Kyrgios: Der einstige Wimbledon-Finalist muss die Rasensaison in diesem Jahr für sich abhaken. Der 30 Jahre alte Australier, seit Jahren von verschiedenen Verletzungen geplagt, wird erneut gesundheitsbedingt ausgebremst und verpasst das Jahreshighlight in London zum dritten Mal in Folge.

„Ich wollte allen ein kurzes Update geben – ich habe einen kleinen Rückschlag in meiner Genesung erlitten und werde dieses Jahr leider nicht zur Rasensaison zurückkehren können“, schrieb Kyrgios auf Instagram: „Das ist nur ein kleines Hindernis auf dem Weg. Ich arbeite bereits hart daran, stärker denn je zurückzukommen.“

Kyrgios in Weltrangliste abgestürzt

Kyrgios ist mittlerweile auf Rang 633 der Weltrangliste abgerutscht. Zuletzt hatte er im März in Miami einen Comebackversuch gestartet. Auch zu einer zunächst geplanten Teilnahme im Doppel bei den French Open kam es nicht.

