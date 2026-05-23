Gewalt und Pyro: 35 Festnahmen nach Cupfinale in Paris

Rund um das Finale im französischen Fußballcup in Paris am Freitag sind 35 Menschen festgenommen worden. 26 kamen in Gewahrsam, wie die Polizei nach dem 3:1 von RC Lens gegen OGC Nizza mitteilte. Es ging demnach hauptsächlich um den Besitz von Pyrotechnik, verbotene Waffen, Gewalt und Beleidigung von Amtspersonen. Vier Beamte seien leicht verletzt worden.

Medienberichten zufolge hatte es schon am Abend vor dem Spiel eine massive Schlägerei zwischen Hooligans unter anderem aus Nizza und Pariser Fans gegeben. Ein Mann kam mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation einer Klinik. 100 Fans von Nizza hatten sich im Bereich des bei Touristen beliebten Canal Saint-Martin versammelt. Ausschreitungen in anderen Bereichen konnten nach Angaben der Polizei verhindert werden.

Für das als Risikospiel eingestufte Finale im Stade de France in Saint-Denis bei Paris waren umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Die Polizei setzte ihren Angaben nach „im gesamten Großraum Paris“ ein angepasstes Sicherheitskonzept ein. Mehr als 2.000 Polizisten sollen im Einsatz gewesen sein. Lens feierte ohne den verletzten ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo seinen ersten Sieg im französischen Cup.

(APA) / Bild: Imago