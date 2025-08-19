Gewinnspiel: Gewinne zwei Tickets für Österreich vs. Zypern

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und 5×2 Tickets für das Heimspiel von Österreich gegen Zypern in Linz gewinnen.

Das ÖFB-Team ist in der WM-Qualifikation auf Kurs. In den ersten beiden Spielen gegen Rumänien und San Marino holte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick mit zwei Siegen die maximale Punkteausbeute. Nun sollen im Länderspiel-Doppel gegen Zypern (Heimspiel/Linz) und Bosnien & Herzegowina (Auswärtsspiel/Zenica) die nächsten Schritte Richtung WM 2026 gemacht werden. Mit Sky Sport Austria könnt ihr jetzt beim nächsten Heimspiel des österreichischen Nationalteams gegen Zypern dabei sein.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Zypern

Österreich gegen Zypern Bewerb: FIFA WM-Qualifikation

FIFA WM-Qualifikation Spieltermin: Samstag, 06. September 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Samstag, 06. September 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr Spielort: Linz, Raiffeisen Arena

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die Frage im Quiz und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, den 2. September 2025, 23:55 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA