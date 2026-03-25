Gewinnspiel: Jetzt Tickets für Österreich vs. Südkorea sichern

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und zwei Tickets für das zweite Testspiel des ÖFB-Teams im März gegen Südkorea gewinnen.

Am Dienstag, den 31. März trifft das ÖFB-Team im zweiten Testspiel der März-Länderspielpause auf Südkorea. Es ist das allererste Aufeinandertreffen dieser beiden Länder-Auswahlen und somit eine Premiere für das Team von Ralf Rangnick.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du live beim Testspiel gegen Südkorea dabei sein! Wir wollen von euch wissen, welche Startelf ihr gegen Südkorea am Feld sehen wollt – und mit etwas Glück könnt ihr Tickets für den Matchday im Wiener Ernst-Happel-Stadion gewinnen.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Südkorea

Österreich gegen Südkorea Bewerb: – (Internationales Testspiel)

– (Internationales Testspiel) Spieltermin: Dienstag, 31. März 2026 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Dienstag, 31. März 2026 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr Spielort: Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tippe das Testspiel zwischen Österreich und Südkorea – Das sind die Preise:

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum internationalen Testspiel zwischen Österreich und Südkorea gewonnen werden:

10×2 Tickets für Österreich gegen Südkorea

Gewinnspiel: Gewinne 10×2 Tickets für Österreich gegen Südkorea

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe den Spielausgang und gib deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 29. März 2026, 23:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA