Gewinnspiel: Wer setzt sich im 349. Wiener Derby durch?

Das 349. Wiener Derby steht vor der Tür und bei Sky Sport Austria gibt es wieder ein großes Gewinnspiel!

Am Sonntag, den 12. April empfängt die Wiener Austria den SK Rapid. (live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!). Nachdem die „Veilchen” in der vorherigen Woche gegen den LASK deutlich verloren haben und der SK Rapid sich im Spitzenspiel gegen den SK Sturm Graz geschlagen geben musste, könnte diese Partie schon richtungsweisend für die beiden Hauptstadtklubs im Titelrennen sein.

Gib JETZT deinen Tipp für das 349. Wiener Derby ab und sichere dir die Chance auf exklusive Preise deiner Lieblingsmannschaft.

Das könnt ihr gewinnen:

Mit eurer Teilnahme spielt ihr um folgende Preise:

1x signiertes Trikot sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball der Wiener Austria

1x signiertes Trikot sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball des SK Rapid

Gewinnspiel zum 349. Wiener Derby: Tippe Austria vs. Rapid!

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe jetzt den Sieger, gib am Ende deine Daten an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 12. April, um 17:00 Uhr. Die Gewinner werden von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Das 349. Wiener Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!

Beitragsbild: GEPA