Die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE auf Sky

Der letzte Akt des Meisterkrimis? Sturm Graz beim SK Rapid und der WAC gegen Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky-Experte am Sonntag: Marc Janko

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Der vorletzte Spieltag steht bevor und das Meisterrennen spitzt sich zu. Mit einem Sieg am Sonntag bei Rapid Wien könnte Sturm Graz einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen oder sogar bei einem Ausrutscher des WAC vorzeitig die Titelverteidigung feiern. Die Wolfsberger empfangen zeitgleich die Veilchen aus Favoriten, deren Titelchancen nach der Derby-Niederlage nur noch gering sind. Am Samstag geht in der Qualifikationsgruppe der Kampf gegen den Abstieg in die nächste Runde. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 31. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Titelkampf mit dem SK Sturm, dem WAC und der Wiener Austria am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Nach dem Sieg gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende hat Sturm Graz die Tür zur Titelverteidigung weit aufgemacht. Wenn sich die Konkurrenz im direkten Duell die Punkte teilt, sind drei Punkte in Wien die Eintrittskarte für die steirische Meisterparty. Die Hütteldorfer empfangen die Blackies jedoch nach ihrem Derbysieg mit breiter Brust. Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich treffen der WAC und die Wiener Austria, die zwei ärgsten Verfolger von Sturm Graz, aufeinander. Während die Austria im Titelkampf nicht mehr alles in eigener Hand hat, könnte der WAC mit einem Sieg das Duell mit den Grazern am letzten Spieltag zum entscheidenden Spiel um den Meistertitel machen. Ob ihnen das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Im dritten Spiel am Sonntag empfängt Blau-Weiß Linz die Bullen aus Salzburg. Die Linzer wollen im Kampf um Platz fünf in der Meistergruppe wichtige Punkte sammeln. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Zuschauer:innen am Sonntag ab 16:00 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Studio. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Darüber hinaus können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 18. Mai 2025

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA