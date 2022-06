Gigantenduell auf dem Eis: Colorado Avalanche gegen Tampa Bay Lightning – Die Stanley Cup Finals 2022 live auf Sky!

Heute Nacht Spiel 1 zwischen den Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning ab 1:45 Uhr live auf Sky Sport 1

Spiel 2 in der Nacht auf Sonntag, Spiel 3 in der Nacht auf Dienstag jeweils ab 1:45 Uhr live auf Sky Sport 1

Alle Spiele des NHL Stanley Cup Finals live auf Sky und zusätzlich mit deutschem Kommentar

In den nächsten Tagen alle Matches des NHL Stanley Cup Finals live bei Sky

Zur Einstimmung auf Spiel 1: „Quest For The Stanley Cup“ Episode 1 bis 3 und NHL Tonight – How They Got There ab 22:00 Uhr auf Sky Sport 1

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Österreich

Das Stanley Cup Final 2022 steht: Die Colorado Avalanche treffen auf die Tampa Bay Lightning. Dabei will Tampa, Stanley Cup Sieger der beiden vergangenen Jahre, den Hattrick klarmachen. Dies ist seit den New York Islanders in den 1980er Jahren keinem NHL-Team mehr gelungen.





Doch mit Colorado wartet ein extrem starker Gegner, der seiner Favoritenrolle über die gesamte Saison gerecht wurde. Zuletzt bekamen dies die Edmonton Oilers in den Western Conference Finals zu spüren.



Sky überträgt in den nächsten Tagen alle Matches des NHL Stanley Cup Finals live.



Zu Spiel 1 heute Nacht begrüßt ab 1:45 Uhr Christoph Stadler die Zuschauer:innen, der im Wechsel mit Michael Leopold moderiert. Franz Büchner kommentiert die erste Begegnung, während die Experten Frank Mauer und Helmut de Raaf ihre Einschätzungen abgeben.



In den weiteren Matches sind außerdem Julia Zorn, Fabio Wagner, Patrick Köppchen und Yannic Seidenberg als Experten und Marcel Meinert sowie Olivier Zwartyes als Kommentator:innen im Einsatz.



Sky ist die Heimat der NHL im österreichischen Fernsehen

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kund:innen mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden.



Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7:00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.





Die Stanley Cup Finals live auf Sky Sport 1:



Mittwoch, 15.06.:

20:00 Uhr: NHL Tonight – Stanley Cup Final Media Day Re-Cap auf Sky Sport 2

22:00 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Episode 1 auf Sky Sport 1

22:35 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Episode 2 auf Sky Sport 1

23:10 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Episode 3 auf Sky Sport 1

23:45 Uhr: NHL Tonight – How They Got There (Colorado Avalanche) auf Sky Sport 1

00:45 Uhr: NHL Tonight – How They Got There (Tampa Bay Lightning) auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Donnerstag, 16.06.:

01:45 Uhr: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, Stanley Cup Final, Spiel 1 live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Sonntag, 19.06.:

01:45 Uhr: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, Stanley Cup Final, Spiel 2 live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Dienstag, 21.06.:

01:45 Uhr: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, Stanley Cup Final, Spiel 3 live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Donnerstag, 23.06.:

01:45 Uhr: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, Stanley Cup Final, Spiel 4 live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Samstag, 25.06.:

01:45 Uhr: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, Stanley Cup Final, Spiel 5 live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)



In der Nacht auf Montag, 27.06.:

01:45 Uhr: Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche, Stanley Cup Final, Spiel 6 live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)



In der Nacht auf Mittwoch, 29.06.:

01:45 Uhr: Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning, Stanley Cup Final, Spiel 7 live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)