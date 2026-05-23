Gilgeous-Alexander geht voran: OKC siegt in San Antonio

Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander ist Oklahoma City Thunder mit einem wichtigen Auswärtssieg in den Conference Finals im Westen in Führung gegangen.

Der wertvollste Spieler (MVP) der NBA steuerte 26 Punkte und zwölf Assists zum 123:108-Erfolg bei den San Antonio Spurs bei. In der Best-of-seven-Serie stellte Titelverteidiger OKC durch den zweiten Sieg in Folge auf 2:1.

Der Meister kämpfte sich dabei nach einem schnellen 0:15-Rückstand zu Beginn der Partie zurück und zeigte Moral. „Es war ein Schlag – Kompliment an sie“, sagte OKC-Coach Mark Daigneault über den furiosen Start der Spurs: „Sie waren bereit und haben uns früh erwischt. Aber wir haben die Fassung bewahrt.“ Spiel vier der Serie findet am Sonntag (Ortszeit) erneut in San Antonio statt.

(SID) / Bild: Imago