Gilgeous-Alexander scort 51 Punkte bei Oklahoma-Sieg

Oklahoma City Thunder hat in der National Basketball Association (NBA) am Montag den 50. Saisonsieg verbucht.

Shai Gilgeous-Alexander schrieb beim 137:128-Heimsieg des Spitzenreiters der Western Conference gegen die Houston Rockets nicht weniger als 51 Punkte an. Der 26-jährige Kanadier übertraf die 50-Zähler-Marke damit zum vierten Mal in dieser Saison. In der Eastern Conference halten die Cleveland Cavaliers derzeit ebenfalls bei bereits 50 Siegen im Grunddurchgang.

