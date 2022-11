Giroud sieht nach Traumtor Gelb-Rot bei Milan-Sieg

Neuer Zweiter der Serie A ist Titelverteidiger AC Mailand durch ein 2:1 (1:0) gegen Spezia Calcio. Milan hat sechs Punkte Rückstand auf Neapel.

Milan gewann durch ein spätes Traumtor von Olivier Giroud. Der französische Nationalstürmer erzielte den Siegtreffer per Seitfallzieher in der 89. Minute, beim Jubel zog er sich das Trikot aus und sah die Gelb-Rote Karte. Nur wenige Minuten vorher hatte er wegen Beteiligung an einer Rudelbildung die erste Verwarnung gesehen. Zuvor hatte Theo Hernandez Milan in Führung (21.) gebracht, Daniel Maldini gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den Außenseiter (59.).

(SID)

Artikelbild: Imago