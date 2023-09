Gladbach-Goalie Omlin fällt monatelang aus

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss monatelang auf Torhüter und Kapitän Jonas Omlin verzichten.

Bei dem Schweizer sei eine Schulter-Operation unumgänglich, teilte der Club von ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber am Dienstag mit. Wegen seiner Schulterverletzung hatte Omlin bereits am Samstag beim 1:2 gegen den FC Bayern München gefehlt. In der kommenden Woche soll der Borussen-Keeper nun in seiner Heimat operiert werden.

(APA).

Beitragsbild: Imago.