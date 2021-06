Gladbach jagt offenbar EM-Rekordhalter

via

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem vielversprechenden Talent offenbar in Polen fündig geworden. Laut Bild-Informationen sollen die Fohlen bereits seit einem Jahr an dem 17-jährigen Kacper Kozlowski von Pogon Stettin interessiert sein. Er könnte in die Fußstapfen von Routinier Lars Stindl treten.

Der Offensivakteur steht dort noch bis 2022 unter Vertrag, in diesem Sommer würde der Klub noch Geld mit dem Youngster machen. Mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro laut Transfermarkt gilt er als wertvollster Profi der polnischen Ekstraklasa. Laut des Berichts könne Gladbach den Transfer diesen Sommer ohne vorherige Verkäufe stemmen.

Bei der EURO löste Kozlowski BVB-Ass Jude Bellingham als jüngster Spieler der Turnier-Geschichte ab, auf Vereinsebene absolvierte er 30 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete drei vor. Zuletzt wurden auch Borussia Dortmund und RB Leipzig mit Kozlowski in Verbindung gebracht.

