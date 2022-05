Glasgow Rangers fahren mit Sieg zum EL-Finale

Die Glasgow Rangers haben sich mit einem Sieg auf das Fußball-Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt eingestimmt.

Am letzten Spieltag der schottischen Premiership setzten sich die Rangers bei Heart of Midlothian mit 3:1 durch. „Jetzt auf nach Sevilla“, twitterten die Rangers nach dem Abpfiff. Am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr/ LIVE auf Sky Sport Austria) kommt es dort zum Showdown mit dem deutschen Bundesligisten um den Titel in der Europa League.

In der schottischen Meisterschaft hatten die Rangers gegen den Stadtrivalen Celtic den Kürzeren gezogen. Celtic hatte seine 52. Meisterschaft bereits am Mittwoch vorzeitig klargemacht.

(APA).

Beitragsbild: Imago.