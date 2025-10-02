Der 7. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Brentford gegen Manchester City im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Davor Crystal Palace und Oliver Glasner zu Gast bei Everton, ab 14:50 Uhr live

Am Samstag empfängt Chelsea Tabellenführer Liverpool ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Nach dem Triumph gegen Liverpool am vergangenen Wochenende gastieren Oliver Glasner und Crystal Palace beim Stadtrivalen der Reds, dem FC Everton. Gelingt es Glasner und seinem Team, ihre ungeschlagene Serie weiter auszubauen? Das Spiel ist ab 14:50 live zu sehen.

Später am Abend empfängt der FC Brentford im „Match of the Week“ Manchester City. Die Cityzens stehen derzeit auf Rang sieben und wollen an den 5:1-Erfolg gegen Burnley vom letzten Spieltag anknüpfen. Fans sehen diese Partie ab 17:00 Uhr live, neben der regulären Übertragung wird das Spiel auch in UHD angeboten.

Am Samstagabend empfängt der FC Chelsea den FC Liverpool. Die Reds wollen nach ihrer ersten Saisonniederlage direkt zurück auf die Siegerstraße, während die Londoner die dritte Pleite in Folge verhindern möchten. Dieses Match ist ab 18:20 Uhr live zu sehen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights der Premier League live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Sonntag bestreiten es Newcastle United und Nottingham Forest – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 7. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: Leeds United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester United – AFC Sunderland live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Newcastle United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 4

14:50 Uhr: FC Everton – Crystal Palace live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Brentford – Manchester City live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

