Glasner bleibt ungeschlagen – Tottenham holt Remis in Brighton
Oliver Glasner hat in der Premier League das nächste Erfolgserlebnis eingefahren.
Die „Eagles“ gewannen bei West Ham United mit 2:1. Tottenham holte am 5. Spieltag ein 2:2 bei Brighton and Hove Albion.
Für Palace trafen Jean-Philippe Mateta (37.) und Tyrick Mitchell (68.) bei einem Gegentor von Jarrod Bowen (49.). Der Glasner-Klub hält nach fünf Runden bei zwei Siegen und drei Unentschieden und ist nach neun Pflichtspielen in dieser Saison weiter ungeschlagen.
Kevin Danso saß bei Tottenhams Remis in Brighton auf der Bank.
(APA/Red.)
Bild: Imago