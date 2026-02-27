Glasner entgeht deutschem Bundesligisten: Die Duelle im Achtelfinale der Conference League
Am heutigen Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Conference League ausgelost – diese Partien stehen am Programm! Oliver Glasner entgeht mit Crystal Palace Mainz 05 mit ÖFB-Verteidiger Phillipp Mwene und trifft auf AEK Larnaka.
Österreichs einziger Vertreter, der SK Rapid, scheiterte bereits in der Ligaphase als 36. und damit Letzter der Ligaphase deutlich. Damit waren die Hütteldorfer nicht teil der Achtelfinal-Auslosung am heutigen Freitag.
Die Duelle im Europa-League-Achtelfinale
Rakow – Fiorentina
FC Strasbourg – Rijeka
AEK Athen – Celje
Sparta Prag – AZ Alkmaar
Donezk – Lech Posen
Rayo Vallecano – Samsunspor
Mainz 05 – Sigma Olomouc
AEK Larnaka – Crystal Palace
Wann findet die K.o.-Phase der Conference League 2025/26 statt?
- Achtelfinale: 12. & 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. & 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026
- Finale: 27. Mai 2026
Wann findet das UEFA Conference League Finale statt?
Das Finale der Conference-League-Saison 2025/26 findet in Leipzig statt.
Streame die UEFA Conference League mit dem Sky X-Traumpass
Beitragsbild: Imago