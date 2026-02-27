Glasner entgeht deutschem Bundesligisten: Die Duelle im Achtelfinale der Conference League

Am heutigen Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Conference League ausgelost – diese Partien stehen am Programm! Oliver Glasner entgeht mit Crystal Palace Mainz 05 mit ÖFB-Verteidiger Phillipp Mwene und trifft auf AEK Larnaka.

Österreichs einziger Vertreter, der SK Rapid, scheiterte bereits in der Ligaphase als 36. und damit Letzter der Ligaphase deutlich. Damit waren die Hütteldorfer nicht teil der Achtelfinal-Auslosung am heutigen Freitag.

Die Duelle im Europa-League-Achtelfinale

Rakow – Fiorentina

FC Strasbourg – Rijeka

AEK Athen – Celje

Sparta Prag – AZ Alkmaar

Donezk – Lech Posen

Rayo Vallecano – Samsunspor

Mainz 05 – Sigma Olomouc

AEK Larnaka – Crystal Palace

Wann findet die K.o.-Phase der Conference League 2025/26 statt?

Achtelfinale : 12. & 19. März 2026

: 12. & 19. März 2026 Viertelfinale : 9. & 16. April 2026

: 9. & 16. April 2026 Halbfinale : 30. April & 7. Mai 2026

: 30. April & 7. Mai 2026 Finale: 27. Mai 2026

Wann findet das UEFA Conference League Finale statt?

Das Finale der Conference-League-Saison 2025/26 findet in Leipzig statt.

Beitragsbild: Imago