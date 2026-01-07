Glasner gegen Emery: Die Premier League HEUTE LIVE auf Sky Sport

Heute trifft Oliver Glasner mit Crystal Palace auf Aston Villa – ab 20:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Mit Sky X die Premier League live streamen!

Unter der Woche, am Donnerstag, empfängt Tabellenführer Arsenal im „Match of the Week“ des 21. Spieltags den FC Liverpool. Nach dem ersten Saisonduell haben die Gunners mit den Reds noch eine Rechnung offen und wollen diesmal als Sieger vom Platz gehen. Ob das Team von Arne Slot auch im zweiten Aufeinandertreffen die Oberhand behält oder Mikel Arteta dieses Mal triumphiert, erfahren Fans ab 20:30 Uhr live – auch in UHD.

Schon am Mittwoch steht Oliver Glasner mit Crystal Palace erneut auf dem Platz – diesmal heißt der Gegner Aston Villa. Das erste Duell in dieser Saison konnte das Team von Glasner deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Gelingt das erneut? Die Antwort gibt es ab 20:20 Uhr live.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

21. Spieltag

Mittwoch:

20:20 Uhr: Mittwochs-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: Crystal Palace – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 5

20:20 Uhr: Manchester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Fulham – FC Chelsea live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: FC Brentford – AFC Sunderland live auf Sky Sport 4

20:20 Uhr: FC Everton – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 6

21:05 Uhr: Newcastle United – Leeds United live auf Sky Sport Mix

21:05 Uhr: FC Burnley – Manchester United live auf Sky Sport 7 und Sky Sport UHD

Donnerstag:

20:30 Uhr: “Match of the Week” FC Arsenal – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

