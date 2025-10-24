Glasner zu Gast bei Tabellenführer Arsenal – der 9. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Tabellenführer Arsenal gegen Oliver Glasner und Crystal Palace am Sonntag ab 14:50 Uhr als Hauptspiel in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“

Everton gegen Tottenham Hotspur im „Match of the Week” am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Am Samstag empfängt der FC Brentford den FC Liverpool ab 20:50 Uhr live

Die Premier League live auf Sky – mit Sky Stream dabei sein!

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Wien, 24. Oktober 2025 – Am kommenden Sonntag geht die Reise für Oliver Glasner und Crystal Palace im London-Derby zum FC Arsenal. Die Gunners stehen aktuell an der Tabellenspitze der Premier League und haben ihre letzten drei Ligaspiele gewonnen. Schaffen es Oliver Glasner und seine Mannschaft, den Lauf von Mikel Artetas Team zu stoppen? Das Match ist ab 15:50 Uhr live als Hauptspiel in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ zu sehen.

Danach empfängt der FC Everton im „Match of the Week“ Tottenham Hotspur mit Kevin Danso. Beide Teams mussten sich am vergangenen Spieltag geschlagen geben – wer schafft es, sich direkt wieder auf die Siegerstraße zu kämpfen? Fans sehen diese Partie ab 17:00 Uhr live. Neben der regulären Übertragung wird das Spiel auch in UHD angeboten.

Bereits am Samstag trifft Brentford auf Liverpool. Die Reds konnten unter der Woche in der Champions League ein Erfolgserlebnis feiern, tun sich im nationalen Wettbewerb jedoch weiterhin schwer – zuletzt setzte es gegen Manchester United die dritte Niederlage in Folge. Mit einem Sieg in Brentford will der amtierende Meister auch in der Liga wieder seinen Ansprüchen gerecht werden. Dieses Spiel ist ab 20:50 Uhr live zu sehen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Sonntag bestreiten es der FC Arsenal und Crystal Palace – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 9. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag

20:50 Uhr: Leeds United – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

15:50 Uhr: FC Chelsea – AFC Sunderland live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Newcastle United – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Manchester United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags FC Arsenal – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Aston Villa – Manchester City live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Nottingham Forest live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Burnley live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Everton – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Beitragsbild: Imago