Glasners Frankfurt auch in Europa League ohne Hinteregger

Eintracht Frankfurts Coach Oliver Glasner muss in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr/live auf Sky Sport Austria 5) gegen Royal Antwerpen wegen einer Fußprellung auf ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger verzichten. „Er fällt definitiv aus“, sagte Glasner am Mittwoch. Hinteregger hatte bereits im Bundesligaspiel bei Freiburg (2:0) am vergangenen Sonntag gefehlt.

Mit einem Erfolg gegen den Tabellenzweiten der belgischen Liga würde Frankfurt vorzeitig den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. „Ich freue mich auf eine coole Europa-Party mit unseren Fans. Wir werden alles dafür tun, den Gruppensieg zu fixieren. Wir wollen den Abend genießen und als Sieger vom Platz gehen“, sagte Glasner. Die Truppe des Oberösterreichers führt Gruppe D mit zehn Punkten vor Olympiakos Piräus (6) und Fenerbahce Istanbul (5) an. Antwerpen ist mit nur einem Zähler abgeschlagen Schlusslicht.

Ebenfalls vorzeitig können Aleksandar Dragovic und Roter Stern Belgrad den Aufstieg fixieren. Die Serben sind ab 18.45 Uhr zuhause gegen Schlusslicht Ludogorez Rasgrad (BUL) im Einsatz. In Gruppe F liegt Roter Stern zwei Punkte hinter Leader Sporting Braga bzw. zwei vor Midtjylland auf Rang zwei. Die Dänen empfangen am Donnerstag die Portugiesen.

(APA)

Artikelbild: Imago