„Glaube an deine Träume“: Pafos feiert historischen Coup

Den großen Moment seines Lieblingsvereins Pafos FC verpasste Nikos Christodoulidis. Zyperns Präsident sah den Treffer des Heimteams durch Derrick Luckassen (46.) in der Champions League gegen den FC Villarreal nicht, er kehrte nach der Halbzeitpause zu spät auf seinen Sitzplatz zurück. Den Rest des Spiels verfolgte Christodoulidis dann aber von der Tribüne – und so war nach dem erlösenden Schlusspfiff des deutschen Schiedsrichters Sven Jablonski auch beim Staatsoberhaupt die Freude über den historischen 1:0 (0:0)-Sieg des Underdogs groß.

Im vierten Anlauf gewann das „kleine“ Pafos damit zum ersten Mal eine Partie in der Königsklasse. Als großer Außenseiter in die Ligaphase gestartet, überzeugt der zyprische Vertreter bislang auf ganzer Linie. Lediglich gegen den aktuell schier übermächtigen FC Bayern kassierte das Team eine Niederlage (1:5), bei Kairat Almaty und Olympiakos Piräus gab es jeweils ein 0:0.

HIGHLIGHTS | FC Pafos – FC Villarreal | 4. Spieltag

Nach dem Sieg gegen die Spanier liegt der Klub mit nun fünf Punkten als 20. sogar auf Play-off-Kurs – vor großen Teams wie Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, SSC Neapel und Juventus Turin. Und so ist die Hoffnung auf Zypern groß, dass diese märchenhafte Reise noch lange weitergeht. „Glaube an deine Träume!“, schrieb der frühere brasilianische Nationalspieler und heutige Pafos-Star David Luiz nach dem Sieg bei Instagram – und fasste damit die aktuelle Stimmungslage auf der Insel im Mittelmeer passend zusammen.

Nächster Gegner in der Champions League ist am 26. November die AS Monaco. Spätestens nach dem historischen Coup von Pafos werden die Franzosen gewarnt sein.

(SID)/Bild: Imago