Gmunden bezwingt Oberwart nach Verlängerung

Gmunden hat Oberwart am Sonntag in der Basketball-Superliga daheim nach Verlängerung 101:90 (42:38, 77:77) bezwungen. Erfolgreichster Werfer war Daniel Friedrich mit 30 Punkten. Die zweitplatzierten Oberösterreicher haben damit nach der sechsten Platzierungsrunde weiter sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter BC Vienna. Die Wiener waren am Samstag in Kapfenberg 95:86 erfolgreich gewesen.

In der Qualifikationsrunde gewann Traiskirchen das Niederösterreich-Derby gegen Klosterneuburg knapp 97:95 (46:48) und hielt damit seine theoretische Play-off-Chance am Leben.

(APA) / Bild: GEPA