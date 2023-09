Gmunden geht als Favorit in neue Basketball-Saison

Mit dem Triple-Gewinn im Rücken starten die Swans Gmunden als Favorit in die neue Saison der Basketball Superliga (BSL). Im Schlager der ersten Runde treffen die Swans am Sonntag (16.00 Uhr) in der Final-Neuauflage auf Vizemeister BC Vienna, es ist gleichzeitig das Duell um den Supercup. „Wir sind heuer die Gejagten“, betonte Swans-Kapitän Daniel Friedrich bei der Saisonauftakt-PK in Wien. Das erste Spiel bestreiten die Oberwart Gunners und BBC Nord am Samstag.

Allerdings mussten die Swans nach dem Abgang des erfahrenen Legionärs-Quartetts um MVP Urald King einen Umbruch vornehmen. „Bei uns hat sich viel getan, wir haben die Hälfte des Kaders neu besetzt und sind ein sehr junges Team“, sagte Friedrich, der trotzdem auf die erfolgreiche Titelverteidigung hofft. „Wir können nur versuchen, die Erfolge zu halten, und das ist auch unser Ziel.“ Center Jozo Rados vom BC Vienna erwartet einen „coolen Fight“ an der Spitze der Zwölfer-Liga. Die Wiener werden nach dem Abgang von Trainer Aramis Naglic nun von Hrvoje Radanovic betreut.

Ebenfalls ein Wörtchen um den Titel mitreden wollen die Gunners Oberwart, die allerdings den Abgang von Nationalspieler Renato Poljak zu den Flyers Wels verkraften mussten. Die Oberösterreicher hatten sich Gmunden im letzten Halbfinale nur knapp geschlagen geben müssen. „Es wird sehr eng dieses Jahr, es erwartet uns sehr viel Spannung. Die vier Teams, Gmunden, Wien, Oberwart und Wels werden wieder aufmischen“, sagte Poljak.

Bei den Frauen geht Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg erneut als Topfavorit in die neue Saison. Die Niederösterreicherinnen haben mittlerweile drei Meistertitel und 40 Meisterschaftspartien in Serie gewonnen sowie zwei „perfekte Spielzeiten“ hintereinander aufs Parkett gelegt. „Das darf man aber nicht als selbstverständlich ansehen, dieses Jahr wird es spannend werden“, sagte Lisa Zderadicka. Denn Liga-Neuling SKN St. Pölten mit der früheren WNBA-Spielerin Inga Orechowa hat ebenfalls große Ambitionen und will auf Anhieb ins Finale. In den Kampf an der Spitze eingreifen will zudem UBI Graz mit „Heimkehrerin“ Simone Sill. Die Saison startet am 14./15. Oktober.

(APA)/Bild: GEPA