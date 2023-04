Gmunden startet souverän ins BSL-Viertelfinale

via

Nach dem BC Vienna, den Dukes Klosterneuburg und den Flyers Wels am Samstag haben am Sonntag auch die Swans Gmunden im Play-off-Viertelfinale („best of five“) der Basketball-Superliga der Männer (BSL) auf 1:0 gestellt. Der Leader nach der Platzierungsrunde ließ den Bulls Kapfenberg beim 93:65 (45:27) keine Chance.

Die Oberösterreicher legten schon vor der Pause den Grundstein zum Sieg. Der Halbzeitstand war die höchste Führung bis dahin. In dieser Tonart ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Bis auf 35 Punkte (93:58, 38. Min.) bauten die Swans ihren Vorsprung aus.

Von den favorisierten Teams liegen nach dem Start ins Viertelfinale somit nur die Oberwart Gunners im Rückstand. Die jeweils zweiten Spiele in den Serien steigen am Dienstag und Mittwoch.

