Gmunden verstärkt sich mit US-Spielmacher Tate

via

via Sky Sport Austria

Basketball-Bundesligist Swans Gmunden hat sich mit US-Spielmacher Jaylon Tate verstärkt. Der 26-Jährige war zuletzt in Finnland, Lettland und Kanada tätig, verfügt seit Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr aber über keine Spielpraxis.

Tate stammt aus Chicago, spielte vor seinen Profi-Engagements für das Spitzencollege Illinois. In Gmunden soll er für mehr Dichte im Kader sorgen. In der Nachtragspartie am Sonntag (17.30) gegen Traiskirchen ist er noch nicht einsatzberechtigt.

(APA)

Artikelbild: Imago