Goalgetter Daka nach frühestem Hattrick der Bundesliga-Geschichte: “Der Dank gebührt meinen Teamkollegen”

Der FC Red Bull Salzburg konnte zum Beginn der Meistergruppe am Sonntag einen 3:1-Heimerfolg über den SK Sturm Graz feiern. Mann des Spiels war der Sambier Patson Daka, der 3 Tore in den ersten 11 Minuten und damit den frühesten Bundesliga-Tripleplack aller Zeiten erzielte:

“Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, ich bin einfach extrem glücklich, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und der Dank gebührt meinen Teamkollegen, die mich perfekt unterstützt haben. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich dem Team einmal mehr helfen konnte.“

Daka erzielte in 19 Saisoneinsätzen 23 Tore, was einen Schnitt von 1.2 Toren pro Spiel bedeutet. Das schaffte in einer gesamten BL-Saison noch kein Spieler bei mindestens 10 Toren. Aufgrund seiner beeindruckenden Leistungen wurde der Sambier von der Sky-Community mit dem Spieler des Monats März-Award ausgezeichnet. Nun treffen die Salzburger im Schlagerspiel der 24. Runde am kommenden Sonntag auswärts auf Rapid Wien. Ob Daka seine großartige Bilanz ausbauen kann, sehen Sie dann live auf Sky Sport Austria.