Götze nach historischem Erfolg: „Es ist absolut etwas Besonderes“

Eintracht Frankfurt steht nach einem 2:1-Comeback-Sieg bei Sporting im Achtelfinale der Champions League. Nach der Partie äußerte sich Mario Götze im Sky-Interview zum sensationellen Weiterkommen.

…über den Einzug ins Achtelfinale: „Es ist absolut etwas Besonderes. Mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainerteam, mit den Fans. In der Halbzeitpause waren wir nur noch die Letzten in der Gruppe und innerhalb kürzester Zeit noch Zweiter geworden, es war heute grandios.“

…über die Emotionalität heute: „Hier in Rückstand zu geraten und das Spiel noch zu drehen, zeugt von großer Qualität. Dieser Glaube und auch was in den letzten Wochen passiert ist, war jetzt einfach gigantisch. Es war sehr emotional heute, man hat es auch an der Bank angesehen. Es war sensationell gut.“

…über die Effizienz vorm gegnerischen Tor: „Wir hatten nicht so viele Möglichkeiten, deswegen war es wichtig vorm Tor klinisch und effektiv zu sein. Seit 6 Tagen sind wir immer ans Limit gegangen und haben wichtige Spiele gehabt. Heute nochmal auswärts 2 Tore zu schießen ist sehr gut und das ist auch das Entscheidende.“

Der 30-Jährige spielt derzeit bei den Hessen eine große Rolle. Viele fordern eine Nominierung von Götze für den deutschen WM-Kader. Sky-Experte Peter Stöger kennt den Mittelfeldspieler von der gemeinsamen Zeit in Dortmund. Angesprochen auf seinen ehemaligen Spieler, findet Stöger nur lobende Worte.

Stöger über Götze: „Wenn er fit ist, ist er einer der besten Spieler“