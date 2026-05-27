Golden Knights erster Stanley-Cup-Finalist

Die Vegas Golden Knights sind nach einem „Sweep“ in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ins Finale um den Stanley Cup eingezogen.

Die Mannschaft von Cheftrainer John Tortorella setzte sich mit 2:1 gegen Colorado Avalanche durch und feierte in der Best-of-seven-Serie den vierten Sieg im vierten Spiel.

Mark Stone (5.) und Cole Smith (55.) waren für die Knights erfolgreich, denen zum dritten Mal in der Franchise-Historie der Einzug in die Finalserie gelang. Gabriel Landeskog (58.) erzielte den späten Anschlusstreffer. Im Kampf um den Stanley Cup treffen die Knights auf die Carolina Hurricanes oder die Montreal Canadiens. Carolina führt in der Serie mit 2:1.

(SID)

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