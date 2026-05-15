Golden Knights stürmen in die Conference Finals

Die Eishockey-Cracks der Vegas Golden Knights haben in der NHL das Finale der Western Conference erreicht. Der Champion von 2023 besiegte die Anaheim Ducks in Spiel sechs mit 5:1 und entschied die Serie mit 4:2 für sich. Im Conference Final trifft Vegas nun auf Colorado Avalanche.

Im Endspiel des Ostens stehen die Carolina Hurricanes bislang als Teilnehmer fest, um den zweiten Platz kämpfen aktuell noch die Montreal Canadiens und die Buffalo Sabres. Mit Nico Sturm und seinen Minnesota Wild war tags zuvor der letzte verbliebene Deutsche aus dem Playoff-Rennen der besten Eishockey-Liga der Welt ausgeschieden.

Die Canadiens, die das letzte verbliebene kanadische Teams in den Playoffs sind, stellten in der Nacht zu Freitag durch einen 6:3-Erfolg in der Best-of-seven-Serie auf 3:2. Montreal, das den bisher letzten kanadischen Triumph vor 33 Jahren gefeiert hat, besitzt nun zwei Matchbälle.

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