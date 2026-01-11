Goldener Schläger und zwei Tore: Draisaitl feiert Meilenstein

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL trotz einer bitteren Niederlage seiner Edmonton Oilers einen unvergesslichen Abend erlebt. Vor den Augen seiner Familie wurde der 30-Jährige für seine 1000 Karriere-Punkte geehrt und legte anschließend sogar zwei Tore nach – nur der verschossene Penalty und die 3:4-Niederlage nach dem Shootout gegen die Los Angeles Kings waren ein kleiner Stimmungsdämpfer.

„Es ist großartig, dass meine Familie die Reise auf sich genommen hat, um dabei zu sein, inklusive meiner 82-jährigen Omi. Es ist natürlich ein ganz spezieller Abend für mich gewesen“, sagte Draisaitl, der sich vor dem Spiel im Rogers Place mit Hund Bowie auf dem Arm feiern ließ: „Ich bin auch ein wenig stolz auf diesen Meilenstein, der sehr weit weg erschien, als ich hier in Edmonton als ganz junger Spieler angefangen habe.“

Draisaitl fünfter Nicht-Nordamerikaner mit goldenem Schläger

Von Oilers-CEO Jeff Jackson gab es einen goldenen Schläger, von seinen Teamkollegen bekam Draisaitl eine personalisierte Luxusuhr geschenkt. Seinen 1000. Scorerpunkt in der Hauptrunde hatte der Kölner in seinem 824. Spiel am 16. Dezember beim 6:4-Auswärtserfolg gegen die Pittsburgh Penguins erzielt. Draisaitl ist der 103. Spieler im 1000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Zugleich ist Draisaitl der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner und erste Deutsche, der diese Marke erreicht hat.

Beflügelt von der Ehrung brachte Draisaitl die Oilers zweimal in Führung (10./22.), der Nationalspieler kommt in dieser Saison nun in 45 Spielen auf 23 Tore und 40 Assists. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid sorgte für das 3:3 und die Verlängerung (50.). Der Kanadier erzielte damit im 18. Spiel in Serie einen Scorer, kommt in dieser Zeit auf 19 Tore und 23 Assists.

Im Penaltyschießen verschossen dann jedoch McDavid, Draisaitl und Ryan Nugent-Hopkins für die Oilers, Adrian Kempe verwandelte zum Sieg für die Gäste.

(SID)/Bild: Imago