Goldtorschütze Tadic: “Der linke Schienbeindeckel war es”

Dario Tadic hat den TSV Hartberg in der 23. Runde beim LASK zu einem 2:1-Erfolg geschossen – der Stürmer traf in der 94. Minute nach einem Eckball.

Im Sky-Interview nach der Partie sprach der 30-Jährige über den Sieg und das Goldtor.

“Der LASK war natürlich spielbestimmend aber wir haben gewusst, wie wir die Partie anlegen müssen und ich glaube wir haben das richtig gut gemacht. Wir haben von der ersten Minute an unglaublich gekämpft und wir haben an unsere Chance geglaubt und sind auch dafür belohnt worden.”, so Tadic im Interview mit Sky-Reporter Michael Ganhör.

