Goldtreffer in Minute 91: Dänemark besiegt China

Nächster 1:0-Erfolg: Bei der Fußball-WM der Frauen besiegte Dänemark mit dem gleichen Ergebnis wie Gruppengegner England China.

Einen späten Sieg feierten Englands Gruppen-Kontrahentinnen aus Dänemark gegen die Chinesinnen. In einer ausgeglichenen Partie schoss Stürmerin Amalie Vangsgaard, die bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, in der 91. Minute den erlösenden Treffer für die Skandinavierinnen. Die Mannschaft von Ex-Salzburg-Trainer Lars Söndergaard führt damit die Tabelle gemeinsam mit den Engländerinnen nach dem ersten Spieltag an.

(APA/Red.)

