Golf – ab 13:15 Uhr live im Stream: Die Featured Groups der Players Championship

Im Golf-Kalender steht die THE PLAYERS Championship auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag (ab 12:30 Uhr) bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Die PGA Tour gastiert weiterhin in Florida. Im TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) in Ponte Vedra Beach, Florida (USA) werden die THE PLAYERS Championship ausgetragen.

Straka, Scheffler & Co. bei den THE PLAYERS Championship

Insgeamt stehen 144 Spieler im Teilnehmerfeld, das mit den besten Golfern der Welt besetzt ist. 48 der Top 50 der Weltrangliste gehen in Ponte Vedra Beach an den Abschlag.

Angeführt wird das Feld von Titelverteidiger Scottie Scheffler. Mit Justin Thomas (2021), Rory McIlroy (2019), Si Woo Kim (2017), Jason Day (2016), Rickie Fowler (2015), Matt Kuchar (2012), Adam Scott (2004) sind weitere sieben ehemalige THE-PLAYERS-Champions dabei. Weiter Weltstars sind Ludvig Aberg, Patrick Cantlay, Tony Finau, Tommy Fleetwood, Russell Henley, Viktor Hovland, Shane Lowry, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Justin Rose und der Österreicher Sepp Straka.

THE PLAYERS Championship sind mit einem Preisgeld von rund 23 Mio. Euro dotiert. Zudem erhält der Sieger 750 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den Livestream mit den Featured Groups auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

THE PLAYERS Championship: Main Feed/Featured Groups im Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Samstag: 13:15 Uhr – 00:00 Uhr

13:15 Uhr – 00:00 Uhr Sonntag: 12:30 Uhr – 23:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Die Featured Groups am Samstag:

Ab 19 Uhr: Finish Justin Thomas / Davis Riley *THEN PICK UP* Rickie Fowler / Taylor Moore

Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky Sport ausführlich von den THE PLAYERS Championship im Livestream und auf Sky Sport Golf.

Zu dem zeigt Sky Sport die Featured Holes der THE PLAYERS Championship von Donnerstag bis Sonntag im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

THE PLAYERS Championship: Featured Holes – HIER geht es zum kostenlosen Livestream

Golf live: THE PLAYERS Championship 2025 im TV bei Sky

Sky zeigt die PLAYERS Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Freitag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Samstag: 19:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

19:00 Uhr – 00:00 Uhr live auf Sky Sport Golf Sonntag: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr live auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen vier Tagen sind Gregor Biernath, Jonas Friedrich und Florian Fritsch.

