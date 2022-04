Golf täglich im Livestream: RBC Heritage aus Hilton Head Island

Im Golf-Kalender steht das RBC Heritage auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Die PGA Tour gastiert in Hilton Head Island, South Carolina (USA). Auf dem Harbour Town Golf Links wird das RBC Heritage ausgetragen. Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at/streaming und in der Sky Sport App.

Johnson, Morikawa & Spieth am Abschlag

The PLAYERS-Champion Cameron Smith führt das Feld mit dem Titelverteidiger Stewart Cink an. Insgesamt sind fünf Spieler aus der Top Ten Weltrangliste am Abschlag.

Justin Thomas, Patrick Cantlay, Dustin Johnson, Collin Morikawa und Jordan Spieth sind nur einige namhafte Spieler bei der RBC Heritage. Mit Henrik Stenson und Zach Johnson sind auch die beiden Ryder-Cup-Kapitäne von 2023 im Teilnehmerfeld. Aus österreichischer Sicht steht Sepp Straka im Blickfeld. Er startet am Donnerstag um 19:18 Uhr in seine erste Runde.

Das RBC Heritage ist mit einem Preisgeld von rund sieben Millionen Euro dotiert. Zudem erhält der Sieger 500 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den XXL-Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Das RBC Heritage 2022 von Donnerstag bis Sonntag im XXL-Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag, 14.04.: 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr

13:00 Uhr bis 00:00 Uhr Freitag, 15.04.: 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr

13:00 Uhr bis 00:00 Uhr Samstag, 16.04.: 14:30 Uhr bis 00:00 Uhr

14:30 Uhr bis 00:00 Uhr Sonntag, 17.04.: 14:30 Uhr bis 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group & Tee Times

Nach der täglichen Übertragung der ersten Stunden des Worldfeeds begleiten wir zusätzlich noch jeden Tag eine Featured Group im Stream:

Donnerstag:

Ab 21:00 Uhr: Cameron Smith / Joaquin Niemann / Sungjae Im

Freitag:

Ab 21:00 Uhr: Patrick Cantlay / Kevin Kisner / Billy Horschel

Golf live: RBC Heritage im TV bei Sky

Sky zeigt das RBC Heritage auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 14.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag, 15.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag, 16.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Sonntag, 17.04.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

Kommentator an allen Tagen ist Irek Myskow.

Bild: Imago