Golf-Trio um Wiesberger, Nemecz und Schwab schafft Cut in Singapur

Das österreichische Trio Lukas Nemecz, Matthias Schwab und Bernd Wiesberger hat beim Golf-Turnier in Singapur den Cut sicher geschafft.

Nemecz und Schwab spielten am Freitag eine 71er-Runde (eins unter Par) und verbesserten sich mit gesamt vier unter Par auf Rang 27. Wiesberger nahm nach einer 70er-Runde mit gesamt drei unter Par Platz 36 ein.

In Führung lagen ex aequo mit je neun unter Par der Deutsche Freddy Schott, der Engländer Richard Mansell und dessen Landsmann Andy Sullivan, der sich mit dem Platzrekord von 63 Schlägen von Rang 85 an die Spitze setzte.

(APA)/Bild: GEPA