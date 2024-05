Golf: Wiesberger in Hamburg als einziger ÖGV-Profi im Cut

Bernd Wiesberger liegt als einziger der drei angetretenen österreichischen Golf-Profis bei den European Open in Hamburg im Cut. Der Burgenländer lag am Freitag nach zwei absolvierten Runden mit drei unter Par auf dem 27. Zwischenrang. Weil Dauerregen den Platz unter Wasser gesetzt und den Spielbeginn verzögert hatte, mussten einige Konkurrenten die zweite Runde beim mit 2,5 Mio. Dollar dotierten Event aber am Samstag in der Früh noch zu Ende spielen.

Das betraf auch Lukas Nemecz, der noch drei Löcher vor sich hatte. Mit vier über Par und dem 95. Zwischenrang schien das Unterfangen Cut für den Steirer aber fast aussichtslos. Keine Hoffnungen auf das Wochenende darf sich Matthias Schwab machen. Der Steirer kam nach zwei Runden mit fünf über Par ins Clubhaus und lag vorerst außerhalb der Top 100. Es führte der Engländer Laurie Canter mit zwölf unter Par.

