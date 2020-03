via

Der steirische Golfspieler Matthias Schwab konnte in Doha durch eine gute Leistung vorne anknpüfen.

Golfprofi Matthias Schwab hat sich am Samstag beim Katar Masters der Europa-Tour in Doha mit einer 67er-Runde (vier unter Par) vom 48. auf den geteilten 21. Platz verbessert. Schwab sprach im Anschluss von einer “soliden Runde”, an der Spitze liegt nach wie vor der Spanier Jorge Campillo mit 199 Schlägen, und damit 14 unter Par.

